BRAQUAGE À TOUBA - Des malfrats attaquent une station d'essence, tirent des balles, blessent une personne et emportent le coffre-fort

On n'a pas encore fini de pleurer et de déplorer l’attaque à main armée suivie de meurtres à Mbour un braquage est signalé à Touba. La nuit du dimanche au lundi aux environs de 03 heures, une bande de malfrats au nombre de 14 à bord d’une 4X4 a effectué une descente musclée à Ndamatou plus précisément.

La cible était la station d’essence de Serigne Guéye à Keur Baye Lahad. Les bandits ont pris d’assaut, dès leur arrivée l’épicerie qu’ils ont braquée. Ils ont ligoté le vigile préposé à la sécurité des lieux et emporté un coffre-fort contenant la somme de 04 millions de francs. Averties de la présence des voleurs , les polices de Ndamatou et de Gouy-Mbind se présenteront presque simultanément sur les lieux mais le mal était déjà fait .

Un témoin signale à Dakaractu que la bande a choisi de passer d’abord par Aaliyah au niveau de la pépinière où elle a maltraité et blessé une personne et emporté une 4X4. Une enquête est ouverte.