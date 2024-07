BAC - Fraude au centre d’examen de Kanel : 4 bacheliers dont la première du centre arrêtés !

Une affaire de tricherie au baccalauréat a éclaté au centre d'examen du Collège d'enseignement moyen (CEM) de Kanel cette semaine. Quatre (4) nouveaux bacheliers, dont la majore du centre et un autre admis au second tour, ont été arrêtés pour leur implication dans un stratagème de fraude.



Selon les informations de l’Obs, ces élèves avaient créé un groupe "WhatsApp" dans lequel ils ont traité à l'avance les épreuves de Physique-Chimie (PC) pour le compte du candidat Mamadou Ibrahima Ba qui passait le second tour.



Exploitant la négligence des surveillants, Mamadou a réussi à entrer dans la salle d'examen avec son téléphone portable. Pendant les épreuves, il a pu envoyer les sujets à ses complices via le groupe "WhatsApp" afin qu'ils les traitent préalablement. Surpris en flagrant délit, Mamadou Ibrahima Ba a été immédiatement exclu de la salle. Son téléphone a été confisqué et remis à la brigade de gendarmerie de Kanel pour les besoins de l'enquête.



Les investigations ont permis d'identifier et d'interpeller les quatre bacheliers complices : A.Touré, M.Diéye, A.Aw et M.Dia, dont la première du centre qui a obtenu le baccalauréat avec la mention "Bien". Confrontés aux pandores, les mis en cause ont reconnu les faits. Après leur garde à vue, ils seront déférés ce vendredi matin au parquet de Matam.