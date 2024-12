Avis de décès de Jeannine Thérèse Antoniette Labelle

Les familles Feu Hippolyte Labelle et feue Louise Carrère Labelle, parents de la défunte, Feu Jean Labelle et famille Feu Christian Labelle et famille, Feue Antoinette Carrère Corréa et famille Feue Eugénie Carrère et famille Feu Ambroise Carrère et famille Madame Marie-Louise Corréa et famille Les familles Labelle, Carrère, Corréa, Fal, Benoist, Barbier, Sadji, Monigadon, Bacre Waly Guèye, Mendy, Gaye, Carvalho, Madeira, parents et alliés, ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur fille, sœur, tante, cousine, Jeannine Thérèse Antoniette Labelle, survenu le samedi 30 novembre à Dakar. Les obsèques auront lieu le mercredi 4 décembre 2024 à 15 heures, en l’Église Notre-Dame de Lourdes à Saint-Louis. La levée du corps aura lieu à la morgue de l’hôpital de Fann, le mercredi à 7 h 30, le départ du cortège funèbre étant prévu à 8 h 30.