Audition de Farba Ngom : Me Doudou Ndoye : « Les poursuites contre Farba relèvent du secret de l'instruction, nous protégerons ses droits »

Les avocats de Farba Ngom, parmi lesquels des figures influentes comme Aladji Amadou Sall, Antoine Mbengue et Moussa Bocar Thiam, ont pris position pour défendre l’honneur et la dignité de leur client, tout en réaffirmant leur rôle d'auxiliaires de justice. Dans un contexte tendu marqué par l’usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule, l’équipe juridique a mis l’accent sur leur détermination à garantir une procédure juste et transparente, en attendant de poursuivre les éclaircissements dans les semaines à venir.







Les avocats de Farba Ngom se retrouveront à nouveau dans 15 jours pour poursuivre les éclaircissements nécessaires devant les juges. Ils ont réaffirmé leur détermination à défendre les libertés et à garantir que la justice soit rendue dans le respect des droits de leur client. Les avocats ont exprimé leur volonté de continuer à travailler en étroite collaboration avec les autorités judiciaires pour faire toute la lumière sur l'affaire.