Audience / Sport : Les champions Reug Reug et Mohamed Tafsir Bah élevés au rang de Chevalier de l'Ordre du Mérite

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mardi 24 décembre, le lutteur Omar Kane alias Reug Reug, champion du Monde des poids lourds MMA, et le champion de Kick Boxing, Mouhamed Tafsir Ba. "J'ai eu le plaisir de recevoir en audience nos compatriotes Omar Kane alias Reug Reug et Mouhamed Tafsir Ba, respectivement champion du monde de MMA et de KickBoxing, que j'ai élevés au rang de Chevalier de l'Ordre du Mérite", a indiqué le président de la République dans son post sur X (ex Twitter).

Ainsi, poursuit-il, "leur parcours exemplaire mérite cette distinction. À travers eux, c’est l’ensemble des sports de combat que j’ai voulu honorer, en leur réitérant le soutien de l’État", a déclaré le président Diomaye...