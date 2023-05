Atteinte de 76% de l’endettement du Sénégal : Pourquoi le taux fixé de l’UEMOA a été franchi

A l’occasion de la signature de l’accord du programme économique et financier qui s’élève à 1.150.000.000.000 f CFA avec le Fmi, le ministre des Finances et du Budget a annoncé que la dette du Sénégal a atteint 76%. Un pourcentage qui dépasse la norme de l’UEMOA qui est de 70%.



Cependant, le chef de la mission du FMI a donné les indicateurs qui pourraient faire baisser la dette. « Il y a deux facteurs qui vont contribuer à la baisse de la dette : le premier c’est la consolidation fiscale budgétaire car avec cette consolidation, les déficits vont graduellement baisser vers les 3% d’ici 2025. Le second facteur, c’est l’exploitation gazière qui va contribuer à élargir la base, c’est-à-dire le PIB. Partant de là, nous voyons une tendance baissière de la dette » explique Edward Gemayel.



De façon détaillée, le ministre du Budget et des Finances fait des prévisions sur la baisse. « La dette de l’administration centrale va commencer à s’infléchir à partir de 2024 et va passer à 65.8% »



Toutefois, Mamadou Moustapha Bâ d’expliquer ce dépassement « il vous a indiqué que le taux d’endettement est de 76% du PIB. C’est l’endettement global, aussi bien de l’administration centrale aussi bien de l’administration centrale que des autres structures parapubliques. Mais l’endettement de l’administration comparatif au sein de l’UEMOA est de 68.2% du PIB ».



L’accord signé avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau programme qui va durer trois ans, c’est-à-dire de juin 2023 à juin 2026.