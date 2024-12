Attaque de Magdebourg: le bilan monte à cinq morts et plus de 200 blessés (autorité régionale)

Le bilan de l'attaque à la voiture-bélier commis sur un marché de Noël à Magdebourg en Allemagne s'est alourdi à cinq morts et plus de 200 blessés, a annoncé samedi le chef du gouvernement régional Reiner Haseloff.



"Nous avons entre-temps cinq vies humaines à déplorer. Et plus de 200 blessés, dont de nombreux blessés graves et très graves. Et c'est une dimension qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer", a-t-il déclaré sur place. A ses côtés, le chancelier Olaf Scholz a dénoncé un "acte terrible" et "fou".