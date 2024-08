Atelier sur la protection des enfants : Les attentes du ministère du Travail de la part des journalistes

Le travail des enfants est une réalité tragique qui persiste dans de nombreuses régions du monde, y compris au Sénégal. Une situation déplorable que les autorités comptent combattre à tout prix. C’est ainsi qu’un atelier de renforcement de capacités des journalistes membres du Réseau pour la protection des enfants sur le travail des enfants s’est ouvert ce mercredi 07 août 2024. Il va durer deux jours.

La directrice des Relations de travail et des Relations avec les institutions, devant les journalistes, signifie que dans ce lot d’enfants économiquement occupés, l’Afrique subsaharienne a une part prépondérante. « Vous conviendrez avec moi qu’il est de notre devoir collectif de sensibiliser, d’informer et d’agir pour éradiquer ce phénomène », dit-elle.

« Les journalistes jouent un rôle crucial dans cette lutte. Par vos reportages, vos enquêtes et vos articles, vous avez le pouvoir de mettre en lumière les injustices et de mobiliser l’opinion publique. Pour rappel, le Sénégal a ratifié la quasi-totalité des conventions pertinentes en matière de protection des enfants en général et de lutte contre le travail des enfants, en particulier », rappelle Ramatoulaye Niang Fall.

Revenant sur les missions attendues de la presse, la directrice des Relations de travail et des Relations avec les institutions lance : « nous allons renforcer vos compétences pour mieux vous permettre de comprendre les causes profondes du travail des enfants, identifier les signes et les situations à risque, et rapporter ces histoires avec sensibilité et précision. Nous aborderons également les cadres législatif et réglementaire tout comme les initiatives mises en place pour protéger les enfants et garantir leurs droits. Continuons à travailler main dans la main pour construire un avenir où chaque enfant peut grandir en sécurité, aller à l’école et réaliser son plein potentiel », conclut Mme Niang.