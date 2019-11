Atelier de partage des femmes parlementaires sur les perspectifs genres dans le budget programme de 2020 (Images)

Les femmes parlementaires se sont retrouvées ce matin à Toubab Dialaw, à travers un atelier, pour discuter sur les perspectives concernant le genre dans le budget 2020. L’importance de cet atelier était de procéder à une mise à niveau sur le fonctionnement du budget 2020 et d’en faire un suivi afin d’évaluer son impact et son exécution.



L’atelier s’est déroulé ce matin avec la présence de toutes les femmes parlementaires de l’assemblée nationale qui ont eu le soutien du président de l’institution ainsi que celui du ministre des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo. La ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants était aussi représentée par Ndèye Mayé Diouf.