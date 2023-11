Assemblée nationale: le député Ousmane Guèye milite pour un nouvel hôpital à Mbour

L’honorable député Ousmane Guèye a émis le souhait de voir le département de Mbour bénéficier d’un nouvel hôpital. Le suppléant de Me Oumar Youm à l’assemblée nationale a notamment plaidé pour une dotation en ambulance au district sanitaire de Mbour qui, selon lui, en a plus que besoin.



A Saly, le député qui est par ailleurs maire dans la commune a fait savoir que deux (2) hôpitaux ont été construits dans sa collectivité avec le concours de la municipalité mais qui n’a pas de matériel médical. Ousmane Guèye a sollicité des moyens pour équiper ces structures sanitaires.



Il a conclu par poser une doléance en faveur de Ndiassane qui, explique le député, a besoin d’un accompagnement pour son centre de santé. Ousmane Guèye intervenait, ce 19 novembre, à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de la santé et de l’action sociale.