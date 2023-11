Assemblée nationale: « il y’a beaucoup de CIN qui trainent dans les hôpitaux. » ( député Khady Dièye)

Dans son intervention à l’occasion de l’examen, ce 19 novembre, du projet de budget du ministère de la santé et de l’action sociale, l’honorable députée Khady Dièye du département de Pikine a lâché une information. Pour le parlementaire, plusieurs cartes d’identité nationale sont dans les hôpitaux.



Elle a indiqué que les pièces y sont laissées par les patients avant d’inviter ces derniers à aller les récupérer. La parlementaire a également dans sa prise de parole évoqué les difficultés des Badiénou Gox et plaidé pour plus d’accompagnement dans leur statut.