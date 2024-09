Assemblée nationale: Le ministre du travail Yankhoba Diémé dort en pleine séance

Le ministre du travail, de l'emploi et des Relations avec les Institutions aurait sans doute oublié de faire son jogging matinal pour pouvoir garder la fraîcheur tout le long de la plénière relative au projet de la loi 11/2024 portant révision de la constitution dont l'objectif est de répondre au souci de la rationalisation des dépenses en supprimant le Hcct et le Cese. En effet, Yankhoba Diémé s'est payé une petite sieste oubliant du coup les caméras et les portables qui immortalisent le moindre mouvement...