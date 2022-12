Assemblée nationale : Le message de paix des députés de Benno tous en blanc

Le marathon budgétaire tire à sa fin. Ce vendredi, les députés de la 14e législature vont procéder à l’étude du budget du ministère des finances, revoir également les dépenses communes et débattre du projet de loi de finances de l’année 2023. Cependant, ce matin, les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, à commencer par le président Amadou Mame Diop, se sont tous habillés en blanc. L’objectif : appeler à la paix, la stabilité et la sérénité dans les discussions. Un message lancé à leurs collègues députés de l’opposition. Ces femmes parlementaires de la coalition présidentielle, magnifient aussi, la constance de leur leader, le président Macky Sall, dans la préservation des acquis de la parité et la protection de la femme.