Assemblée nationale : Le budget 2020 du ministère des collectivités territoriales en chiffres et lettres.

La marathon budgétaire pour la loi de finances initiale 2021 se poursuit à l'hémicycle et c'est au tour du ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires de défendre son budget face aux parlementaires.



Pour l'année 2021, le projet de budget du ministère est arrêté à la somme de 129.183.235.305 francs CFA.

Ce projet de budget est reparti comme suit :



Le programme de pilotage, de gestion et de coordination administrative pour les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du dit programme pour un montant de 5.301.487.056 francs CFA.



Le programme gouvernance territoriale pour une somme de 7.324.363.249 francs CFA.



Le programme de cohérence territoriale pour un montant de 23.534.262.480 francs CFA.



Et enfin, le programme de financement du développement territorial pour un montant de 93.023. 122.520 francs CFA, rapporte le projet de budget soumis aux parlementaires...