Assemblée nationale : Aymérou Gningue se réjouit de sa reconduction à la tête du groupe parlementaire BBY

Reconduit président du groupe parlementaire BBY, Aymerou Gningue salue la confiance qui lui est renouvelée pour poursuivre la mission qui lui est assignée et en remercie le président de la coalition BBY à savoir Macky Sall. Il a, par ailleurs, magnifié l’entente entre les groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition, non sans relever le sens élevé d’ouverture du président de la République vis-à-vis des acteurs politiques dans le seul but d’une décrispation du climat socio-politique. Pour Aymérou Gningue, le dialogue va se poursuivre et sera élargi à tous les acteurs de la vie socio-politique du pays.