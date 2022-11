Assemblée nationale : Abba Mbaye s'inquiète de la perte des terres au profit des industries et des ressources naturelles.

Le député de Saint-Louis, Babacar Abba Mbaye, a interpellé le ministre Mame Mbaye Niang sur la capacité d'accueil de l'aéroport de Diass en touristes par rapport à l'objectif du ministère d'accueillir 3 millions de touristes. Il note une incohérence dans l'approche.







Par rapport à l'installation de chaînes hôtelières à Saint-Louis, le ministre a laissé entendre que Riu Hotel va y être implantée. Abba Mbaye d'attirer l'attention du ministre sur la vente des terres dans cette zone à cause du pétrole et aussi l'exploitation du zircon est en train de faire le sens inverse en partant de Diogo pour aller vers le Gandiol. Ainsi, il a souligné les pertes de terres et de surfaces agricoles au profit des industries extractives.



"Cette zone est en train de se vendre. À cause du pétrole, les gens s'implantent. Elle suit la côtière qui descend vers Lompoul, Diogo et le zircon est en train de prendre le sens contraire. L'exploitation du zircon est de monter vers Diogo pour aller vers le Gandiol. Je ne connais pas zone beaucoup plus prolifique pour le maraîchage," peste-t-il.