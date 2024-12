Assemblée Nationale : Me Aïssata Tall Sall, Présidente du groupe parlementaire Takku Wallu 

La coalition parlementaire Takku Wall a désigné Me Aïssata Tall Sall, présidente du groupe. L’ancien ministre de la Justice, également ministre des Affaires étrangères entre 2020 et 2023, a été député et maire de Podor entre 2009 et 2022. Me Aïssata Tall Sall sera secondée dans le travail parlementaire par le député Djimo Souaré.