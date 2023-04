Assemblé Nationale: la proposition de loi sur l’homosexualité rejetée

A travers un point de presse tenu ce vendredi 28 avril au siège du PUR, après les réunions du bureau de l’Assemblé nationale, les députés de YAW ont déballé sur les propositions qui ont été tout simplement rejetées par le camp présidentiel. Parmi les propositions de lois, figure la loi sur la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal proposée par le mouvement AND SAMM JIKKO YI.



Ainsi, selon Birame Soulèye Diop, président du groupe parlementaire de YAW, la majorité a rejeté cette loi car « on n’a pas besoin d’une loi qui apporte de nouvelles sanctions sur la base d'émotions, qui nous coûte le remplissage de nos prisons ». Et pour finir: « cette loi est une réalité insignifiante» selon un membre de la mouvance rapporte le président du groupe parlementaire YAW.