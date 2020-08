Artisanat : L'Union des chambres de métiers liste les maux du secteur.

L'importance de l'artisanat dans le processus de développement économique et social, notamment en terme de création d'emplois, de valorisation de ressources locales, de régulation et de contribution à l'équilibre de la balance commerciale, n'est plus à démontrer, selon l'union nationale des chambres de métiers.



Étant donc, un des secteurs les plus importants dans la transformation structurelle de l'économie nationale, l'artisanat attire par ailleurs l'attention de certaines institutions internationales prestigieuses qui trouveraient leur intérêt dans ce secteur.



Toutefois, la problématique institutionnelle demeure "le manque de clarté sur le rôle et les moyens respectifs des structures qui y interviennent", regrette l'Union nationale des chambres de métiers par la voix de son président Issa Diène qui tenait un point de presse cet après midi pour également lister des propositions et résolutions pour une meilleure prise en charge du secteur de l'artisanat.



L'UNCMS les a donc déclinées en deux grands axes qui ont été listés par le président Issa Diène au cours du point de presse.