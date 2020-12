« Arrêté Covid » : La Coalition des Acteurs de la Musique en Sit-In ce Jeudi

Depuis le mois de mars 2020, le secteur de la culture a été frappé de plein fouet par la pandémie de la COVID-19 et particulièrement par les mesures prises par les autorités. Une paralysie quasi complète du secteur a été remarquée. Avec l’arrêté du 12 décembre 2020 portant suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons, les acteurs culturels ont décidé de tenir un sit in ce jeudi 17 Décembre à la place de la Nation. Ceci pour demander la suppression de cet arrêté du 12 Décembre 2020 ; l’octroi d’une nouvelle aide immédiate pour tout le secteur de la culture dont le retard d’application du plan de relance ne fait qu’accentuer la paupérisation ; mais aussi la mise en application immédiate d'un plan de relance.

Conscient et soucieux de la pandémie existante, ils disent opter pour un sit-in distancié et pas une marche pour pouvoir prendre en compte les mesures barrières de distanciation, de port de masque et d'application de gel désinfectant.

« Le désarroi du secteur de la culture face à la situation qu’il traverse interpelle au plus haut point les autorités quant aux droits de ses membres et leurs familles à la nourriture, au logement, à l’éducation et à la dignité », rappelle le communiqué pour finir.