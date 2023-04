Arrestation des membres de Pastef : Ousmane Sonko annonce le ton et promet la reprise de la résistance pour leur libération

Le président de Pastef/Les patriotes s’est prononcé sur la situation politique et particulièrement de son parti qui vit des jours noirs avec des arrestations tous azimuts et à tout va. Ousmane Sonko, après le Repost du message du secrétaire national de Pastef envoyé en prison, a répété le message. « Si vous prenez un inspecteur des impôts avec ce qu’il peut rapporter dans les caisses de l’État pour des enfantillages, vous le mettez en prison, vous êtes en train de nuire le Sénégal, à ce monsieur. Nous ne ménagerons aucun effort pour leur libération. Vous avez compris que ce n’est pas le jour pour hausser le ton mais nous ne baisserons jamais les bras », fait savoir Ousmane Sonko



Au-delà de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a fait savoir qu’ils vont se battre avec les moyens du bord pour la libération des autres membres et sympathisants de Pastef qui croupissent en prison.



« Je ne peux, ne pas avoir une pensée pieuse envers nos frères et sœurs qui ont été injustement arrêtés par une poignée de magistrats aux ordres. Il y a une forte clochardisation d’une petite poignée de magistrats. C’est ce petit groupuscule de magistrats qui ne font même pas dix en réalité qui exécutent les sales besogne pour prendre des innocents, des gens plus utiles à leurs pays qu’eux-mêmes », regrette M. Sonko.



« Nous sommes des Hommes de paix, de consensus. Nous sollicitons la paix et nous nous évertuerons à l’instauration de cette paix voulue de tous. Mais il faut savoir que la paix incombe à tout le monde et non à une partie. Il y a un proverbe français qui dit : Il faut être deux pour faire la paix et un pour faire la guerre. Sans la paix rien ne peut se faire. Nous sommes fondamentalement rattachés à cette paix », conclut le chef de l’opposition.