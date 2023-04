Arrestation de leaders de l’opposition à Tivaoune: «Le tribunal a rendu une décision politique» (Guy marius)

Depuis quelque temps, on assiste un peu partout dans le pays à des arrestations tous azimuts de membres de l’opposition. Ainsi pour dénoncer cette « chasse aux sorcières » et apporter leur soutien à leurs camarades et aux personnes arrêtées lors des manifestations, le FRAPP a tenu une conférence de presse ce 12 avril à sa permanence.



En effet, depuis mars, des membres du parti Pastef notamment Alioune Badara Mboup coordonnateur départemental de Pastef de Tivaouane, coordonnateur du programme «Wër Ndombo» et membre de FRAPP, des activistes ou même des jeunes sont arrêtés et mis en prison. C’est dans ce contexte que FRAPP en présence de Ngouda Mboup tenu à dénoncer cette situation que l’honorable député Guy Marius Sagna appelle de « répression judiciaire ».