Arrestation de Paolo Amalfitano au Sénégal: l'étrange demande de la famille du skipper du "Grande Nigeria" à la presse italienne.

Dakaractu révélait l'identité du deuxième membre de l'équipage du "Grande Nigeria", actuellement écroué dans le cadre de la saisie de 798 kilos de cocaïne sur ce navire de Grimaldi le 1er juillet 2019.



Dans notre article consacré à celui qui est présenté comme le premier officier de ce roulier qui transportait des véhicules de marque Renault et qui est bloqué à Dakar depuis cette date, nous évoquions les inquiétudes de la presse d'Ischia d'où est originaire le marin.



Dans leurs colonnes, les journalistes de cette île nichée dans le Golfe de Naples, décriaient les conditions de détention de Paolo Amalfitano, en citant des membres de la famille. Mais cette série d'articles qui visaient à mobiliser sur l'arrestation de ce marin qui travaille pour Grimaldi n'a pas eu l'heur de plaire à sa famille.



Elle a fait parvenir à la presse italienne une note pour lui demander d'observer le silence dans cette affaire.



Selon la note de la famille Amalfitano largement relayée par la presse italienne, le ministère des Affaires étrangères, l'Ambassade italienne à Dakar, Grimaldi ont été saisis et ils seraient en train de faire le nécessaire pour un dénouement heureux.



Pour ne pas gêner ce travail fait en sourdine, la famille argue avoir choisi de ne pas médiatiser ses démarches. Elle précise en outre que Paolo Amalfitano est bien traité et reçoit ses visites convenablement.