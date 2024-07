Arrestation Amath Suzanne Camara, BFD, Bataille Judiciaire entre Mimi Touré et Mansour Faye, et autres infos au menu

L'on récapitule les informations les plus importantes de la semaine, allant de la date du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2024.

En politique, les anciens ministres que sont Mansour Faye et Aminata Touré s'embarquent dans une confrontation judiciaire, tandis que l'arrestation du membre du réseau des enseignants de l’Alliance pour la République (APR), Amath Suzanne Camara, met encore plus à mal la réputation du duo Pastéfien Bassirou Diomaye FAYE, président de la république du Sénégal, et son premier ministre Ousmane SONKO.



Dans la rubrique société, une bonne nouvelle en précède une mauvaise. Le plus grand parc naturel du Sénégal, le Niokolo-Koba, a enfin été retiré de la liste du patrimoine en péril par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Par contre, coup de gueule de la part du PDG du groupe D-média, Bougane Guèye Dany, qui sermonne sans retenue le nouveau gouvernement.



À l'international, le Niger et les droits humains, avec l'Ethiopie qui s'effondrent sous plusieurs pertes humaines.