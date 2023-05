Architecture sécuritaire et systèmes correctionnels résilients : L’administration pénitentiaire réclame sa place

Le Directeur général de l’administration pénitentiaire a profité de la 6ème conférence biennale de l’association des services correctionnels d’Afrique (Acsa) qui a enregistré la présence du Premier ministre pour faire le plaidoyer de son administration. Dans son discours de bienvenue, le Colonel Jean Bertrand Bocandé dit avoir la ferme conviction que cette conférence demeure une occasion rêvée pour harmoniser «nos interventions et mutualiser nos efforts».





Ceci en vue d’une meilleure gestion des systèmes correctionnels d’Afrique mais également pour sensibiliser nos gouvernants à : «Promouvoir la collaboration entre les acteurs du système de justice pénale ; S’efforcer d’améliorer les services de santé dans les établissements correctionnels ; Impliquer davantage la communauté dans la réhabilitation et la réinsertion des détenus ; Continuer à impliquer la société civile dans les efforts d’amélioration des services correctionnels ; Placer les services correctionnels sur une bonne base en termes de financement et d’appui pour assurer un développement et une paix sociale ; Etc.» fait savoir le Colonel.





La conférence qui va durer 5 jours, enregistre la participation de 150 délégués étrangers pour le partage d'expérience et de bonnes pratiques pour amélioration des conditions de détention. Mais aussi pour échanger et discuter durant cinq jours sur le thème général : «Construire des systèmes correctionnels résilients : leçons de pandémie de covid -19».





«Aujourd’hui, l’état de l’infrastructure pénitentiaire, la problématique du renseignement pénitentiaire, la gestion de catégories de détenus particuliers ainsi que la recrudescence de certains incidents en milieu carcéral, nécessitent une réforme de nos dispositifs juridiques et institutionnels. Le service pénitentiaire doit enfin occuper la place qui est la sienne dans l’architecture sécuritaire. Chers camarades pour le progrès ayons en bandoulière la modernisation de notre outil de travail» fait savoir le directeur de l’administration pénitentiaire.





Selon le colonel Bocandé, «la rencontre de Dakar va sans nul doute sonner une prise de conscience collective de l'importance pour nos Etats de la place du service pénitentiaire dans l'architecture sécuritaire. Le service pénitentiaire doit, pour éviter tout déséquilibre sécuritaire, se développer pour être au même niveau que les autres forces de sécurité et défense pour ne guère constituer le maillon faible du dispositif» conclut-il.