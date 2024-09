Après un nul mitigé, Aliou Cissé défend son projet de jeu : « Dire que notre plan n’a pas été bon, ce n’est pas vrai ! »

À l’issue d’un match extrêmement décevant contre le Burkina Faso (1-1), ce vendredi pour le compte de la première journée des qualifications de la CAN 2024, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a tenu à défendre bec et ongles, son projet de jeu articulé autour d’une défense à trois.



Dans un premier temps, Aliou Cissé qui a fortement remanié son onze de départ en alignant une défense sans latéraux de métier, et avec des joueurs positionnés loin de leurs postes habituels (ismaela Sarr et Habib Diarra en piston), a exprimé sa frustration face au but encaissé dans les dernières secondes.



« Ce soir on méritait de gagner. On est déçus d’avoir pris ce but à la dernière minute. J’assume ce match nul là. Mais dire que notre plan n’a pas été bon... ce n’est pas vrai », affirme le coach des Lions qui a valsé entre un 5-3-2 et un 4-4-2.



Au cours de la conférence de presse d’après match, El Tactico a également abordé la question des buts concédés par le Sénégal dans les moments cruciaux, surtout en fin de partie. D’après lui, ceci relève d’un problème mental. « Le problème des buts dans les dernières minutes face au RD Congo, la Côte d’Ivoire et aujourd’hui, c’est mental ! Aujourd’hui c’est sur un corner. Il y a une accumulation d’erreurs jusqu’au corner. Il faut qu’on revienne un peu plus dans l’agressivité et notre rigueur défensive qui faisaient notre force.»



Malgré les vives critiques, Cissé qui croit en ses idées a insisté sur le respect du plan de jeu par ses joueurs : « Je ne crois pas que mon discours ne passe plus comme avant. Car les garçons, ce qu’ils ont fait sur le terrain, c’est ce que je leur ai demandé. Ils ont respecté le plan de jeu, la stratégie, la tactique. Maintenant, il ne faut pas être trop dur envers eux. Il faut les encourager. »



Pour terminer, il a souligné la difficulté de la situation, en précisant : « C’est vrai qu’on a l’habitude de gagner tous nos matchs. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, mais il faut rester mobilisé. »



Les lions auront une belle équipe du Burundi en face d’eux ce lundi, pour leur déplacement à Bujumbura. Un résultat autre qu’une victoire placerait le Sénégal dans une situation compliquée après deux journées. Sur leur quatre dernières rencontres officielles, les joueurs d’Aliou Cissé ont signé trois nuls sur le score de 1-1 et une seule victoire contre la mauritanie 1-0.