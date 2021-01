Après avoir détourné 17 millions de son convoyeur : le conducteur de "Thiak-Thiak" et son complice écopent de 2 ans d'emprisonnement dont 3 mois ferme.

Pour avoir détourné 17 millions de son convoyeur Khadim Diané, le conducteur de "Thiak-Thiak" Maguette Fall et son complice Modou Kara Ndiaye ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont 3 mois ferme. Ils ont comparu ce vendredi 22 janvier 2021 devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits d'abus de confiance, a appris le reporter de Dakaractu au tribunal.



Devant le prétoire, les prévenus ont tous reconnus les faits. Âgé de 25 ans, Maguette Fall, considéré comme étant le cerveau de cette affaire a avoué au juge que lorsqu'il a reçu l'argent d'une somme de 26.000 euros et 346 000 f cfa soit 17 millions de francs cfa, il a appelé Modou Kara Ndiaye au téléphone et un autre dénommé Lamane Ndiaye vendeur au marché Sandaga. "Je leur ai demandé de me suivre et de simuler un accident sur l'autoroute à hauteur de la Patte D'Oie. Ils m'ont touché sur l'autoroute à hauteur de la Patte D'Oie . Ce jour-là, le requérant m'a remis une somme de 17 millions 500 mille francs cfa", a-t-il raconté au Tribunal.



À la fin de son interrogatoire, Dakaractu renseigne que le Sieur Fall a présenté ses excuses et reconnaît qu'il n'était pas conscient au moment des faits. "Nous avons travaillé pendant des années. Et ce n'est pas la première fois qu'il me remettait de l'argent que je devais livrer à ses clients. Je regrette d'avoir commis de tels actes", regrette le mis en cause.





Commerçant de son état, Modou Kara Ndiaye âgé de 23 ans, a commencé par reconnaître les faits. Ainsi, il a avoué devant la barre que le Sieur Maguette Fall l'a appelé un lundi pour lui dire qu'ils ont un plan à mettre en œuvre. Il m'a expliqué au téléphone le déroulement du plan que nous devons suivre moi et Lamane à la lettre. Il nous a sommés d'attendre son signal.



Pour la partie civile, M. Khaly Diané a déclaré avoir remis 26.000 euros et 346.000f cfa au mis en cause Maguette Fall, qu'il devait amener à une de ses clientes à Yoff. Ce qui n'a jamais été fait. "Quand je lui ai remis l'argent, quelques temps après il m'a appelé pour me dire qu'il a été victime d'une agression. Par la suite, je lui ai demandé de m'attendre sur les lieux. Une fois sur les lieux, je me suis rendu compte qu'il y avait des manquements sur ses allégations. C'est sur ces entrefaites que j'ai décidé de porter plainte", a précisé la partie civile.



Cependant, le requérant indique avoir reçu 12 millions 644 mille sur l'argent volé. Ce qui veut dire qu'il reste environ 5 millions.



Répondant à la question du juge par rapport à sa réclamation, le commerçant leur pardonne le reste de l'argent. Cette décision a fait craquer le prévenu Maguette Fall devant la barre qui a fondu en larmes.



Lors de son réquisitoire, le procureur général a requis une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 6 mois ferme.



Selon la défense, le prévenu ayant par la suite totalement coopéré au moment de l'enquête, avant de regretter son acte, a plaidé une application bienveillante de la loi.



En rendant sa décision, le juge a déclaré les prévenus coupables du délit d'abus de confiance avant de les condamner à 2 ans dont 3 mois ferme.