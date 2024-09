Après avoir annoncé sa retraite du football, Saliou Ciss se rétracte et dément « Record ! »

Quelques heures après la parution d’un article de presse ce lundi, relayant l’information selon laquelle le latéral gauche Sénégalais a arrêté sa carrière de footballeur professionnel, Saliou Ciss a démenti la nouvelle. C’est sur la toile qu’il a exprimé sa surprise et sa déception face à cet article du journal « Record » qui annonçait qu'il avait mis un terme à sa carrière de footballeur.

Dans un post Instagram adressé au directeur de publication dudit quotidien, Saliou Ciss a déclaré : « Bonjour monsieur le Directeur de publication du journal RECORD. C'est avec beaucoup de déception que j'ai lu la Une de votre journal portant: 'Le football et moi c'est terminé'. Je voulais démentir cette information et préciser que je n'ai jamais tenu de tels propos. »

Pourtant dans un extrait audio qui est authentique, on attend clairement l’ancien latéral gauche des Lions qui accordait un entretien à un journaliste de Record, dire « j’ai arrêté le football, Bayina football ! » De son côté, Saliou Ciss a déclaré que : « Le journaliste m'a interpellé et j'ai automatiquement répondu « ne me parlez pas de football. » Mais jamais, je n'ai fait une interview pour dire que j'arrête ma carrière de footballeur professionnel. »

L’ancien joueur de Nancy a ajouté qu'il se concentrait actuellement sur sa famille, tout en insistant sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de se retirer du sport. Pour conclure, il a demandé une rectification rapide de l'article : « Je vous envoie cette note pour rectification et dans les meilleurs délais. Le jour où j'arrêterai ma carrière, je l'annoncerai moi-même. »

Une curieuse attitude de la part du champion d’Afrique qui ne semble pas avoir pleinement assumer sa décision de raccrocher ses godasses à 34 ans.