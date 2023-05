Appel au dialogue : Cheikh Tidiane Youm précise la position du PUR

Ils n’ont pas été entendus depuis l’appel du Président Macky Sall sur l’appel au dialogue. Mais ce matin, le représentant de Serigne Moustapha Sy, président du PUR, au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, a informé que le parti de l’unité et du rassemblement n'y participera pas. « Le PUR ne peut pas accepter un dialogue inélégant. Nous refusons catégoriquement de dialoguer alors que nos frères et sœurs sont en prison, pendant que les leaders sont opprimés, bâillonnés etc.



Au vue de tous ces facteurs, nous ne pouvons accepter la main tendue de Macky Sall »précise Cheikh Tidiane Youm qui estime que Macky Sall ne respecte ni l’opposition, ni les chefs religieux encore moins le peuple sénégalais qui l’a élu et réélu.