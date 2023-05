Appel affaire PRODAC : « Je ne suis pas Khalifa Sall encore moins Karim Wade » (Ousmane Sonko)

Ousmane Sonko lie l’acte à la parole. Après avoir décidé de ne pas répondre à la justice dans le cadre de son procès en Appel avec le ministre Mame Mbaye Niang, le leader de Pastef verse dans la prévention aux allures de menaces. Dans sa déclaration de la soirée, il a fait savoir « Je ne suis pas Khalifa Sall, encore moins Karim Wade. Si vous décidez de m'empêcher d'être candidat, vous serez responsables de tout ce qui s'ensuivra. Ce projet nous tient à cœur » fait-il savoir. A l’en croire, c’est son inéligibilité pour la présidentielle de 2024 qui serait en jeu. C’est pourquoi il a évoqué les cas Karim et Khalifa.



Cependant, il croit dur comme fer que « si le peuple décide de se battre, en une journée, Macky Sall va faire marche arrière. Il ne reste que 9 mois à ce régime. Les juges doivent refuser de se soumettre aux instructions de Macky Sall et de son ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome… » martèle le maire de Ziguinchor qui a convoqué son conseil municipal demain, jour de son procès en appel



En première instance, Ousmane Sonko a été condamné à deux mois avec sursis et une amende de 200 millions francs CFA de dommages et intérêts.