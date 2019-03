Annoncé mort par la France et le Mali : Amadou Kouffa apparaît dans une nouvelle vidéo du GSIM

Annoncé mort par la France et les autorités maliennes, Amadou Kouffa est sur le point de revenir d'entre les morts. En effet, l'organe de propagande du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans s'apprête à diffuser une vidéo de 19 minutes dans laquelle apparaît le chef jihadiste. Dans ladite vidéo, Amadou Kouffa dément sa propre mort.



L'émir du front de libération du Macina du nom de la branche d'Ansar Dine dans le centre du Mali, ajoute que l'espion qui est à l'origine de la frappe le visant a été arrêté.



Par ailleurs, révèle le journaliste Wassim Nasr, le chef jihadiste "s'émeut du grand nombre de Peulhs qui ont rejoint le jihad".



Avant l'annonce de sa mort par la ministre française des armées, confirmée par l'armée malienne, Amadou Kouffa était apparu dans une vidéo du GSIM et appelait les peulhs de 08 pays africains à rallier la cause du jihad.



Il faut par ailleurs souligner que cette "résurrection" de Kouffa intervient quelques jours après la supposée neutralisation de Yahya Abou El Hamam, jusque-là numero 2 du GSIM.