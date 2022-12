And-Guesseum - Collectivités territoriales : La méga coalition décline son 7e plan d’action

La dynamique du mouvement de grève initié par la méga coalition ITCTS-And Gueusseum ne faiblit pas.

Irritée par l'absence d'actes matérialisant les accords du 10 mai 2022 portant augmentation des salaires et harmonisation du paiement de l'indemnité de logement à tous les agents de la Santé et de l'Action sociale ainsi qu'aux agents des collectivités territoriales d'une part et d'autre part concrétisant la résolution des crises qui sévissent à l'hôpital de Ourossogui, à Talibou Dabo et à l'hôpital de Mbour, la méga coalition a décliné un septième plan d'action ce mercredi.



Néanmoins, le Directoire qui s'est réjoui du franc succès du sixième plan d'action qui a abouti à une paralysie du système sanitaire et social sur l'ensemble des structures socio sanitaires et dans les 600 collectivités territoriales du pays, appelle l'ensemble des camarades à une mobilisation constante tout en restant vigilants et déterminés pour plus de justice et d'équité dans le traitement des agents...