Analyste: le coup d'État au Niger menace la stratégie antiterroriste des États-Unis

Une analyste américaine affirme qu'une suspension des opérations militaires américaines au Niger "ferait s'effondrer" les stratégies américaines et françaises de lutte contre le terrorisme dans la région. Selon elle, le délai avant que Washington ne qualifie la situation de coup d'Etat "est dû aux préoccupations en matière de sécurité". "L'éviction des Français et la difficulté pour les États-Unis de fournir une assistance en matière de sécurité signifient que les États-Unis n'ont rien sur la table pour concurrencer les offres du groupe Wagner ou du ministère russe des Affaires étrangères", avertit Katherine Zimmerman, analyste spécialisée dans le mouvement salafiste et jihadiste mondial et la lutte contre le terrorisme.