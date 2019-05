Amical : L’équipe nationale U20 du Sénégal battue par l'Uruguay (2-1)

À une semaine du Mondial 2019 en Pologne, l’équipe nationale U20 du Sénégal a été battue par l'Uruguay (2-1), ce mercredi, en amical.

Après avoir mené 1-0 en début de première période, grâce à un but de Youssouf Badji (17e), les Lionceaux se sont fait rattraper par l'équipe de La Celeste, avant de s'incliner en fin de match.



L'équipe du coach Youssouf Dabo, en stage depuis lundi, a concédé son premier revers en préparation du Mondial des joueurs de moins de 20 ans. Les Lionceaux ont subi la loi des jeunes uruguayens et se sont inclinés 2-1 au terme d'un match très serré.



Ce match (comme celui contre le Panama) entre dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde junior, qui aura lieu du 23 mai au 15 juin 2019. Les poulains de Youssouph Dabo sont logés dans la poule A avec la Colombie, Tahiti et la Pologne.