Amende ARTP : les agents de la SONATEL barrent pendant une vingtaine de minutes la VDN

Les agents de la Société nationale des télécommunications de Senegal n’ont pas encore digéré l’amende de 16 milliards de francs FCFA infligée par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) pour défauts de qualité de service. Après les syndicalistes qui ont rué dans les brancards pris cette sanction « surprenante et démesurée » selon eux et qui ressemble à bien des égards à du « coller-motif » dont les soubassements sont plus que nébuleux », les agents de la boite s’en mêle. En début d'après-midi, ils ont pris d’assaut la Voie de Dégagement Nord, devant les locaux de leur boîte pour eux aussi dire non à cette sanction. Il a fallu l’intervention des hommes du commissariat de Dieuppeul pour mettre fin à ce mouvement d’humeur inopiné.

Pour rappel, la société de téléphonie compte introduire un recours gracieux auprès de l’ARTP ou bien auprès de la Cour suprême.