Aménagement numérique du territoire : Amadou Ly, du collège de l'Artp pour une nouvelle approche...

En sa qualité de membre du collège de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Amadou Ly a profité du 5ème forum de l'Artp avec les professionnels de l'information et de la célébration des 20 ans de la structure, pour évoquer la question relative à l'aménagement numérique du territoire national.

Au nom du collège de l'Artp, il déclinera une nouvelle approche pour aller vers ce changement qui, d'après lui, ne pourra être enclenché qu'avec des infrastructures solides, un bon aménagement du territoire numérique, des opérateurs résilients et surtout un équilibre entre les parties prenantes. La finalité entre autres, étant la création d'applications métiers dans plusieurs domaines (santé, transport, sécurité etc...)