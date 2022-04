Amélioration de la lecture dans les langues locales : le gouvernement des États-Unis décaisse une enveloppe de 47 milliards de francs Cfa

Le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a lancé, ce 8 avril 2022, un nouveau programme intitulé « Renforcement de la Lecture Initiale pour Tous (RELIT) » à l'école élémentaire Boly Diaw de Saint Louis. Ceci entre dans le cadre d’un partenariat entre l'USAID et le ministère de l'Éducation nationale et utilise une approche bilingue (langue locale et langue française) pour apprendre à lire aux enfants.



Ainsi, pour l'amélioration de la lecture dans les langues locales et en français, le gouvernement des États-Unis a débloqué une enveloppe de 47 milliards de francs Cfa soit (80 millions de dollars) dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement du Sénégal.



"Le programme RELIT est conçu pour une durée de cinq ans. Il est doté d'un budget de 47 milliards de FCFA (80 millions de dollars), et s'appuie sur les acquis du programme « Lecture Pour Tous », qui a touché près d'un demi-million d'élèves dans l'ensemble des établissements scolaires de sept des 14 régions du Sénégal", lit-on dans le document lu par Dakaractu qui précise que RELIT permettra de consolider la réforme du système national d'éducation bilingue, à travers le Modèle harmonisé d'Éducation bilingue au Sénégal (MOHEBS), qui sera déployé au mois d'octobre 2022.



Le communiqué informe également que ce programme va permettre également de renforcer l'enseignement de la lecture en Wolof, Pulaar et Seereer dans les sept régions ciblées par le programme « Lecture Pour Tous », et sera élargi aux régions de Tambacounda et de Kédougou où les langues Mandinka et Soninké seront ciblées. " RELIT appuie également la conception d'un programme pédagogique complet pour le français comme deuxième langue, en s'appuyant sur des données probantes démontrant que l'apprentissage de la lecture dans une langue que les enfants comprennent déjà, les prépare mieux à réussir tout au long de leur scolarité et dans l'apprentissage d'autres langues", indique le document.