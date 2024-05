Politique panafricaine: Ousmane Sonko annonce la visite prochaine en Guinée Conakry, Mali, Burkina et Niger!

Le président du parti africain du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a présidé ce dimanche la première réunion du Bureau politique du parti, après plus d’un an d’interruption liée aux nombreux rebondissements politiques.





Ousmane Sonko annonce ainsi la reprise et la relance des activités politiques par la réorganisation, la restructuration et la revitalisation du parti. Dans cette perspective, le leader du Pastef réaffirme l’encrage du parti dans son option panafricaniste et souverainiste. Ainsi, le renforcement de ses partenariats politiques aux niveaux Africain et sous régional sera de mise notamment l’invitation des pays frères comme la Guinée Conakry, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une tournée prochaine sur ces terres africaines est annoncée par Ousmane Sonko qui insiste sur le raffermissement des liens en perspective de la souveraineté africaine.