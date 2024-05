Ministère de la Famille et des Solidarités: Maimouna Dièye a pris contact avec les équipes de son département

Le ministre de la Famille et des Solidarités, a effectué ce vendredi une série de visites dans les services de son département, situés à la Sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio.



A son arrivée, elle a été très chaleureusement accueillie par le Secrétaire général et quelques autres responsables du département avant les rencontres et échanges avec le personnel.



Le Ministre a débuté par une réunion technique sur les dossiers de la Couverture Maladie Universelle (CMU) notamment, qui est d’une brûlante actualité.





Après cette étape, le Ministre a rencontré tout le personnel des niveaux stratégique et opérationnel à la grande salle de conférence Baobab, pour communier et échanger avec eux sur les orientations phares du département ministériel. Elle a ainsi exhorté ses collaborateurs à ne ménager aucun effort dans la délivrance de services de proximité de qualité.





Sur le projet de transformation systémique, Maïmouna Dieye a rappelé le rôle pivot du ministère de la Famille et des Solidarités.



Elle a en effet, invité ses collaborateurs à s'approprier les nouvelles orientations du Chef de l'État, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour améliorer les résultats et faire un grand bond vers la performance.







Le ministre a rassuré de sa volonté de collaborer avec tous sans exclusive pour relever ensemble les nombreux défis. « Je vous tends la main chers collaborateurs » a-t-elle martelé en appelant à la solidarité et cohésion dans le travail.







Le ministre Maïmouna Dieye s’est également rendu dans les locaux de deux programmes phares : le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires Frontaliers (PUMA) et le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES) pour s’imprégner de l’environnement de travail et apprécier l'engagement des équipes.