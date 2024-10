Amadou Ba sur les Accusations de Sonko: "Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et ..."

La tête de liste de la coalition Jam ak Njarin aux prochaines élections législatives du 17 octobre 2024, Amadou Ba a battu en brèche les accusations portées contre sa personne par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier l'avait nommément accusé d'avoir falsifié les données budgétaires. " Ces derniers jours, des accusations graves ont été portées contre la personne. Je ne suis pas ici pour m'engager dans des polémiques, ni répondre par l'invectives parce que les attentes du pays sont ailleurs. Je dois néanmoins rétablir la vérité, avec sincérité et sérénité et rappeler les faits, rien que les faits", a indiqué l'ancien Pm.

Ainsi, poursuit-il, " tout au long de ma carrière, j'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputé dans quelle que gestion frauduleuse ou malversation que ce soit et je le dis avec foi, fermeté et solennité, je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit, j'ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonnes gouvernance et je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, certains m'accusent sans apporter la moindre preuve concrète. Il est facile d'accuser sans fondement mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence". Ainsi, explique Amadou Ba, " de 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'Economie et des Finances. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019, alors qu'on m'explique comment pourrai-je être tenu responsable des faits qui se sont tenus à une époque où je n'étais pas aux commandes du ministère des Finances.



Pour la tête de liste de Jam Ak Njarin, "ces accusations sont non seulement infondées mais sont révélatrices d'une volonté délibérée de nuire ou de désinformer. L'honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est de répondre aux besoins des sénégalais et non de se livrer à un jeu de diversion. Je les invite à se concentrer sur l'essentiel, c'est à dire gouverner pour le bien de notre pays", a martelé Amadou Ba.