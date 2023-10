Amadou Bâ après la formation de son équipe: « C’est un gouvernement de mission et de combat… »

Le Premier ministre a livré ce mercredi la liste de sa nouvelle équipe gouvernementale qui selon lui, doit se focaliser sur les urgences.







« C’est un gouvernement de mission et de combat. Il aura à répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation des élections » a annoncé Amadou Bâ. Selon le Premier ministre, son équipe, n’ayant que moins de six mois aura également la lourde tâche de veiller à la consolidation de la croissance, la lutte contre la vie chère, l’emploi, sans oublier la marche des services publics.