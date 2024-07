Amadou Bâ-Pape Alé Niang : les deux hommes se sont naturellement rencontrés le 19 mai dernier

Le journaliste, directeur général de la Rts, Pape Alé Niang , comme l’a signalé récemment ConfidentielDakar dans sa précédente revue, « est favorable à des relations apaisées pour « l’intérêt suprême du pays ». Amis de longue date, les deux hommes n’avaient visiblement pas de mal à échanger surtout sur des sujets d’intérêt national. Amadou Bâ et le l’ancien chroniqueur sur Dakar Matin, contre toute demande du premier cité, se sont naturellement rencontrés le 19 mai dernier aux Almadies.



Pape Alé Niang, en « bon médiateur » semble prendre ses marques pour que la « tension » entre le pouvoir actuel et l’opposition puisse être apaisée. Quel a été le contenu de cette rencontre? En tout état de cause, ConfidencielDakar s’est juste limité à donner l’information sur cette entrevue qui peut, probablement, connaître d’autres développements.