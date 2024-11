Amadeuss lève le voile sur "Taaru Sénégal" : Un hommage à la culture sénégalaise

Un Album, Treize Echos de la Culture







"Taaru Sénégal" s'ouvre avec des titres marqués par des sonorités authentiques. Chaque morceau, produit majoritairement par PapaLaye Beats, témoigne de la richesse musicale du pays. Parmi les titres phares figurent :







1. Adduna



2. Legeet



3. Kélemati



4. Daaru Dunyaa



5. Njeguenaay



6. Dinaala Won Ne



7. Ajaa Mooy Ajaa



8. Waw Coumba



9. Kocc Na Ma Jeggal



10. Comme Ni Nga Ma (ft. Astar)



11. Woyal Ma, Begal Ma (ft. Badman)



12. Jeli (ft. Wally Ballago Seck)



13. Keneen Ku Mu Doonoon







Amadeuss a expliqué que le titre de l’album illustre son profond respect pour les pionniers de la musique sénégalaise tels que Youssou Ndour, Thione Seck et Kine Lam. “Ces artistes ont pavé la voie pour nous. Je suis profondément inspiré par leur héritage. La musique est indissociable de notre culture, et c'est cette beauté que je veux célébrer avec 'Taaru Sénégal',” a-t-il déclaré.







L’artiste a également annoncé une série de clips 100% culturels, tournés dans des villages du Sénégal. Le premier clip, "Daaru Dunyaa", sera lancé demain, avec des images tournées à Fimla, dans la région de Fatick. Amadeuss souhaite mettre en avant les traditions et les ethnies du pays dans chacun de ses visuels, afin de refléter et promouvoir la destination Sénégal à l'international.







À travers son album, Amadeuss cherche à transmettre des messages forts et engagés. "Chaque instrument utilisé dans mes morceaux est un reflet de notre culture, du Xalam au Tama, pour rappeler l'importance de nos racines,” a-t-il précisé.







Pour célébrer ce lancement, Amadeuss a annoncé un concert prévu en décembre au Radisson, suivi d'un grand spectacle au Grand Théâtre en début 2025. Ces événements promettent d'être des moments forts pour tous les amoureux de la musique sénégalaise.







Avec "Taaru Sénégal", Amadeuss se positionne comme un ambassadeur de la culture sénégalaise. Son album, à la fois riche et engagé, invite le public à un voyage sonore au cœur des traditions et de l'identité du Sénégal. Le rendez-vous est pris pour découvrir cet artiste prometteur et ses prochaines performances.