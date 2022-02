Aliou Cissé : « Quand je suis arrivé le Sénégal était 14e en Afrique et 64e mondial... »

« Ce travail là ne pourra être couronné de succès que si le Sénégal gagne » tels sont les propos d'Aliou Cissé qui est revenu sur le long chemin qu'il a parcouru depuis 2015 comme sélectionneur du Sénégal.



Interpellé sur le sujet en conférence de presse d'avant-match Sénégal - Burkina Faso, il rappelle : « quand je suis arrivé, le Sénégal était 14e en Afrique et 64e mondial... » Avec un statut de numéro un sur le continent africain et une place de 20eme nation au plan mondial, il a reconnu qu'une victoire à la CAN permettra de matérialiser cette progression.