Alerte pour le Magal de Touba : Vigilance accrue face aux produits alimentaires suspects

À quelques jours du grand Magal de Touba, les rues de la ville sainte se remplissent de pèlerins et de visiteurs. Cette période de forte affluence engendre des défis particuliers, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Mr Bakary Ndiaye, Chef de la Division Consommation et Sécurité des aliments, a récemment tiré la sonnette d’alarme concernant la présence de produits alimentaires potentiellement dangereux. Selon lui, malgré les efforts constants des autorités pour contrôler la qualité des produits, il est difficile de garantir une surveillance totale en raison du volume élevé de marchandises entrant et sortant de la ville.



M. Ndiaye a mis en garde contre les individus malintentionnés qui tentent d’écouler des produits périmés ou non contrôlés. Il a souligné la nécessité pour les citoyens de faire preuve de vigilance et de prudence lors de leurs achats.



En réponse à ces préoccupations, Serigne Sidy Mbacké Ibn Serigne Modou Mactar, descendant de Cheikhoul Khadim, a appelé les pèlerins à renforcer leur foi et à éviter les comportements douteux durant les festivités. Il a encouragé les jeunes à faire preuve de conscience et à adopter des comportements responsables pour assurer la sécurité et le bien-être de tous pendant cette période sacrée.



Cet appel à la vigilance et à la responsabilité collective vise à garantir que le Magal se déroule dans les meilleures conditions possibles, en préservant la santé et la sécurité de tous les participants.