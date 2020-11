Aïssata Tall Sall : « le président nous a fait savoir que nous sommes un gouvernement de combat »

C'est une première dans l'histoire du Sénégal qu'une femme politique hérite du poste de ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur. Aïssata Tall Sall nommée dernièrement et qui est parue profondément émue à l'issue de son premier conseil des ministres sous l'ère Macky Sall a laissé croire que « ce soit avec le président Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ou encore Macky Sall, la République est restée telle quelle. « Cela m'a fait énormément plaisir et cela veut dire simplement que c'est un patrimoine commun qui appartient à tous les sénégalais » renchérira le tout nouveau ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur.



L'autre chose que Aïssata Tall Sall aura souligner au sortir du conseil des ministres, c'est cette immense fierté par rapport à l'énorme devoir qui les attend. « Le président nous a dit que nous sommes un gouvernement de combat et que seuls les combattants peuvent mener les combats. Nous l'avons bien compris car, sa communication d'aujourd'hui tourne autour de la loyauté, de l'engagement et des comportements que nous devons avoir pour répondre aux besoins des sénégalais ».