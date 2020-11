Agriculture : Diop Sy plaide pour l'encadrement des ingénieurs agricoles.

"Le Sénégal n'a pas assez d'ingénieurs agronomes et il faut revoir l'encadrement de ces experts", c'est l'avis du député Diop Sy. Selon lequel les experts en la matière partent rendre service dans la sous-région au détriment du pays et invite à mieux les accompagner pour rehausser l'agriculture. Sur la campagne agricole, le député salue le démarrage qui selon lui s'est fait tôt et magnifie la taxe ajoutée à l'exportation. Diop Sy s'exprimait à l'occasion du vote du projet de budget 2021 du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural.