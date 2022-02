Agnams / Finale Sénégal vs Égypte : « Le rêve a été réalisé… » (Farba Ngom, maire)

Les Lions du Sénégal ont décroché leur premier titre continental en battant la sélection la plus titrée du continent : celle des Pharaons.



Un match âprement disputé entre les deux équipes. La bande à Sadio Mané est venue à bout des pharaons d'Égypte en s'imposant après les séances de tirs au but.



Le maire des Agnams, Farba Ngom, tout heureux, félicite l'encadrement et le président Macky Sall. « C'était difficile de tenir pendant 90 mn et plus, mais on a pu gérer ça. Nous félicitons tous les joueurs y compris les supporters pour l'accompagnement, mention spéciale aussi au président Macky Sall qui a su mettre les Lions dans de très bonnes conditions. » Une finale qui restera à jamais dans les annales...