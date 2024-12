Agenda de transformation 2025-2029 : Ousmane Sonko décline 4 axes

Rappelant les sept (7) principes qui vont fonder la rupture, le premier ministre Ousmane Sonko a fait cap sur les cinq prochaines années (2025-2029). Selon Ousmane Sonko, ces ruptures évoquées guideront leurs stratégies opérationnelles. Pour y arriver, dit-il, « le premier devoir est de traduire la vision du chef de l’Etat de façon concrète pour qu’elles soient partagées et que chaque sénégalais soit fier d’en parler, soit fier chaque jour d’y apporter sa pierre ».



D’après Ousmane Sonko, la souveraineté du Sénégal ne s'obtient que si nous nous en donnons les moyens en matière économique, alimentaire, énergétique, pharmaceutiques, scientifiques, technologiques et sécuritaires. Pour un Sénégal prospère, il convient pour le leader du Pastef de tripler le revenu par habitant pour rejoindre la catégorie supérieure des pays à revenu intermédiaire.



Cette ambition sera réalisée grâce à une croissance annuelle minimale de 6,5 % sur 25 ans qui transforme qualitativement la vie des populations, croissance inclusive 100 ans et une croissance endogène également. C’est pourquoi, il décline son agenda de transformation en quatre axes à savoir une économie compétitive, un capital humain de qualité et l’équité sociale, un aménagement et un développement durable, une bonne gouvernance et un engagement africain.