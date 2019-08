Afrobasket féminin ½ finale Sénégal – Mozambique : Les « Lionnes » arrachent la qualification au bout du suspense 60-57 et rejoignent le Nigeria en finale

Au terme d’une partie étriquée, haletante et âprement disputée de part et d’autre, le Sénégal qui devait à tout prix aller chercher le sacre à domicile, donc se qualifier en finale, a su retrouver un second souffle pour aller chercher la victoire 60 à 57 (Q1 : 8-18, Q2 : 11-17 Q3 : 22-9 Q4 : 19-13.)



Largement dominé à la pause avec un écart de 16 points en faveur des mozambicaines, et malgré une entame de troisième quart temps assez timide, les « Lionnes » portées par un public exceptionnel présent ce soir, ont lentement mais sûrement remonté la pente. En effet, sous la houlette de Binetou Diémé, Astou Traoré, Fatou Diagne Babou et Cie, les filles de Cheikh Sarr ont recollé au score 41 à 44 à la fin du troisième quart temps (Q3 : 22-9.)



Il aura fallu jouer au moins quatre minutes dans le dernier quart temps pour voir le Sénégal revenir au score 48-48. Dans une fin de partie intenable (55-55 à deux minutes de la fin) le Sénégal s’est qualifié aux forceps 60 à 57. Une victoire acquise dans la douleur afin d’aller défier le Nigeria en finale ce dimanche 18 août, pour un remake de la finale de 2017, perdue par les « Lionnes. »